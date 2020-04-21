В Житомирской области локализовано два очага пожара, в зоне отчуждения ситуация не изменилась, - ГСЧС

21 апреля, 2020, 16:35

По состоянию на 21 апреля в Житомирской области локализовано два очага пожара. В Чернобыльской зоне продолжают тушение пожара, основные усилия направлены на локализацию трех очагов

Сообщает пресс служба ГСЧС.

На Житомирщине силы ГСЧС оказывают помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ".

"По состоянию на 14:00 21 апреля силы ГСЧС оказывают помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг горения вблизи сел Жолудивка и Журба локализован.

Пожар лесной подстилки на территории Словечанского ЛГ локализован. Продолжаются работы по тушению отдельных участков тления травяного настила, пеньков и древесины внутри локализованных участков.

В ГСЧС отмечают, что к тушению пожаров в Житомирской области привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек личного состава и 41 единица техники.

В Чернобыльской зоне ГСЧС оказывает помощь Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории пяти лесничеств.

"По состоянию на 11 час. 21 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивсого и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех ячеек ( село Рассоха, село Кривая Гора и село Рудьки - село Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем ", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно восемь шляхопрокладачив Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос.

К тушению пожаров привлечены 1343 человека и 299 единиц техники, из них от ГСЧС 1201 человек личного состава и 248 единиц техники.

Отмечается, что угрозы объекта "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Фото: сайт ГСЧС

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