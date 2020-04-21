В Житомирской области локализовано два очага пожара, в зоне отчуждения ситуация не изменилась, - ГСЧС
Сообщает пресс служба ГСЧС.
На Житомирщине силы ГСЧС оказывают помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ".
"По состоянию на 14:00 21 апреля силы ГСЧС оказывают помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очаг горения вблизи сел Жолудивка и Журба локализован.
Пожар лесной подстилки на территории Словечанского ЛГ локализован. Продолжаются работы по тушению отдельных участков тления травяного настила, пеньков и древесины внутри локализованных участков.
В ГСЧС отмечают, что к тушению пожаров в Житомирской области привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек личного состава и 41 единица техники.
В Чернобыльской зоне ГСЧС оказывает помощь Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории пяти лесничеств.
"По состоянию на 11 час. 21 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивсого и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех ячеек ( село Рассоха, село Кривая Гора и село Рудьки - село Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем ", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно восемь шляхопрокладачив Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос.
К тушению пожаров привлечены 1343 человека и 299 единиц техники, из них от ГСЧС 1201 человек личного состава и 248 единиц техники.
Отмечается, что угрозы объекта "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.
Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Фото: сайт ГСЧС
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