В Испании предлагают не пускать болельщиков на стадионы до конца года
23 апреля, 2020, 12:12
В Испании парламент предлагает запретить болельщикам посещать футбольные матчи до конца 2020 года
Об этом сообщает As.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам высшего и второго дивизионов, власти Испании склоняется к тому, чтобы продолжить отмену массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями, до 2021 года.
Сейчас в Испании работают над восстановлением чемпионата страны по футболу, однако с датой рестарта турнира еще не определились.
Между тем испанский парламент продлил режим чрезвычайного положения в стране до 9 мая.
- 21 апреля стало известно, что в случае возобновления футбольного сезона при пустых трибунах мадридский "Реал" будет проводить домашние матчи на стадионе своей резервной команды .
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