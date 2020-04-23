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Espreso.tvСпортВ Испании предлагают не пускать болельщиков на стадионы до конца года

В Испании предлагают не пускать болельщиков на стадионы до конца года


фото: Getty Images
В Испании парламент предлагает запретить болельщикам посещать футбольные матчи до конца 2020 года

Об этом сообщает As.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам высшего и второго дивизионов, власти Испании склоняется к тому, чтобы продолжить отмену массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями, до 2021 года.

Сейчас в Испании работают над восстановлением чемпионата страны по футболу, однако с датой рестарта турнира еще не определились.

Между тем испанский парламент продлил режим чрезвычайного положения в стране до 9 мая.

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