Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине могут быть диверсией - МВД
Об этом Шкиряк сообщил в facebook.
По его словам, в МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами происходящая вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии.
"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", - написал Шкиряк.
Советник министра добавил, что МВД и Национальная полиция призывают всех сознательных граждан немедленно сообщать о выявлении факта и местонахождении предполагаемых поджигателей и диверсантов, осуществляющихпровокации с поджогами в лесных зонах.
- Напомним, 18 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что причиной загрязнения воздуха в Киеве являются лесные пожары в Житомирской области.
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