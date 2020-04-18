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Espreso.tvОбществоПожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине могут быть диверсией - МВД

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине могут быть диверсией - МВД


фото: Укрінформ
Советник министра внутренних дел Шкиряк заявил, что пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области могут быть следствием спланированной диверсии

Об этом Шкиряк сообщил в facebook.

По его словам, в МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами происходящая вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии.

"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", - написал Шкиряк.

Советник министра добавил, что МВД и Национальная полиция призывают всех сознательных граждан немедленно сообщать о выявлении факта и местонахождении предполагаемых поджигателей и диверсантов, осуществляющихпровокации с поджогами в лесных зонах.

  • Напомним, 18 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что причиной загрязнения воздуха в Киеве являются лесные пожары в Житомирской области.

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