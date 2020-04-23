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Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировали превышение концентрации азота и серы в воздухе

В Киеве зафиксировали превышение концентрации азота и серы в воздухе


фото: reuters
23 апреля в воздухе Киева зафиксировали превышение нормы концентрации азота, серы и формальдегида. Загрязнение находится на характерном для апреля уровне

Об этом во время брифинга заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает РБК-Украина .

Кульбида отметил, что на сегодня химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля.

"Отмечается превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, а также частично по диоксиду серы и формальдегида. Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона. Воздушную миграцию цезия-137 не зафиксировано", - заявил Кульбида.

Глава Украинского гидрометцентра отметил, что направление ветра в ближайшие дни будет изменчивым.

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