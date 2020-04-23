В Киеве зафиксировали превышение концентрации азота и серы в воздухе
Об этом во время брифинга заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает РБК-Украина .
Кульбида отметил, что на сегодня химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля.
"Отмечается превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, а также частично по диоксиду серы и формальдегида. Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона. Воздушную миграцию цезия-137 не зафиксировано", - заявил Кульбида.
Глава Украинского гидрометцентра отметил, что направление ветра в ближайшие дни будет изменчивым.
- Напомним, продолжается тушение пожаров в Чернобыльской зоне . Нацгвардия начала противодиверсионное патрулирование с беспилотников.
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