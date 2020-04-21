Пожары в Чернобыльской зоне: Нацгвардия начала противодиверсионное патрулирование с беспилотников
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
"Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведка зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря командующего НГУ полковника Вадима Голуба, основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Также во время мониторинга нацгвардейци выявляют и других правонарушителей, вроде сталкеров и диггеров.
"Только была проведена воздушная разведка местности, и обнаружены очаги задымления", - рассказывает на видео заместитель командира эскадрильи беспилотных авиационных комплексов подполковник Юрий Зозуля.
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