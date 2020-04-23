За минувшие сутки в Киеве обнаружили 70 случаев заражения коронавирусом, среди них - пять медиков, - Кличко
23 апреля, 2020, 12:27
Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
"1 случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.
Заболели: 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, 2 девушек и 5 юношей в возрасте до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
За минувшие сутки выписаны 6 человек. Всего в столице выписаны 45 киевлян, которые лечились от коронавируса.
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