 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Донецкой области обнаружили три новых случая коронавируса

В Донецкой области обнаружили три новых случая коронавируса

В Донецкой области лабораторно подтвердили три новых случая заражения COVID-19. Все инфицированные вернулись из России

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Три новых случая COVID-19 обнаружили сегодня в Донецкой области в результате ПЦР-исследования. Пациенты из разных городов и разных возрастов: 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска, 60-летняя женщина из Константиновки. Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование ", - отметил Кириленко.

Кириленко отметил, что инфицированные после возвращения находились на самоизоляции. У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они теперь получают амбулаторно.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать