В Донецкой области обнаружили три новых случая коронавируса

23 апреля, 2020, 20:31

В Донецкой области лабораторно подтвердили три новых случая заражения COVID-19. Все инфицированные вернулись из России

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Три новых случая COVID-19 обнаружили сегодня в Донецкой области в результате ПЦР-исследования. Пациенты из разных городов и разных возрастов: 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска, 60-летняя женщина из Константиновки. Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование ", - отметил Кириленко.

Кириленко отметил, что инфицированные после возвращения находились на самоизоляции. У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они теперь получают амбулаторно.

Напомним, по состоянию на 23 апреля в оккупированных Россией Крыму и Севастополе в целом подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine