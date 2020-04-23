В Донецкой области обнаружили три новых случая коронавируса
Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Три новых случая COVID-19 обнаружили сегодня в Донецкой области в результате ПЦР-исследования. Пациенты из разных городов и разных возрастов: 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска, 60-летняя женщина из Константиновки. Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование ", - отметил Кириленко.
Кириленко отметил, что инфицированные после возвращения находились на самоизоляции. У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они теперь получают амбулаторно.
- Напомним, по состоянию на 23 апреля в оккупированных Россией Крыму и Севастополе в целом подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом.
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