В оккупированном Крыму и Севастополе подтвердили около 80 случаев коронавируса
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Представители российской оккупационной администрации в Крыму по состоянию на утро 23 апреля признали наличие 53 инфицированных. В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых инфицировал приезжий из Российской Федерации. Поэтому в зоне риска оказались более 30 человек, находившихся в режиме самоизоляции и каким указанные волонтеры доставляли продукты ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в оккупированном Севастополе количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло с 18 до 25.
Сообщается, что в оккупированном Крыму наблюдается острая нехватка медицинского персонала и распространение коронавируса среди военных.
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