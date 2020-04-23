В оккупированном Крыму и Севастополе подтвердили около 80 случаев коронавируса

23 апреля, 2020, 19:38

По состоянию на 23 апреля в оккупированных Россией Крыму и Севастополе в целом подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Представители российской оккупационной администрации в Крыму по состоянию на утро 23 апреля признали наличие 53 инфицированных. В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых инфицировал приезжий из Российской Федерации. Поэтому в зоне риска оказались более 30 человек, находившихся в режиме самоизоляции и каким указанные волонтеры доставляли продукты ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оккупированном Севастополе количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло с 18 до 25.

Сообщается, что в оккупированном Крыму наблюдается острая нехватка медицинского персонала и распространение коронавируса среди военных.

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