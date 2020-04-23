В Черновицкой области от коронавируса вылечились 37 человек
23 апреля, 2020, 16:18
В Черновицкой области с начала вспышки коронавируса от болезни выздоровели 37 человек. Сейчас лабораторно подтверждено уже 1140 случаев заражения коронавирусом
Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
Осачук отметил, с начала вспышки коронавируса от болезни выздоровели 37 человек. Также в области зарегистрировано 30 летальных случаев.
Глава Черновицкой ОГА отметил, что среди умерших - 27 пациентов с подтвержденным заболеванием и 3 с подозрением на инфицирование.
- Напомним, на Николаевщине изолировали село из-за вспышки COVID-19.
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