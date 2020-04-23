На Николаевщине изолировали село из-за вспышки COVID-19

23 апреля, 2020, 16:02

Село Семеновка Благодатненской объединенной территориальной общины закрыло въезд и выезд

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

На въезде и выезде из деревни Семеновка действует только один пункт пропуска со стороны автодороги Н-24.

"Мы организовали полноценную работу данного КПП, соблюдая все необходимые для его функционирования нужды. Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", - сообщил глава общины Владимир Неграй.

Пропуск через КПП разрешен только местным жителям и работникам критической инфраструктуры села по специальным пропускам.

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