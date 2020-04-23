В Александровской больнице Киева от коронавируса лечатся четверо священнослужителей из Почаева, - КГГА
Об этом рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в эфире hromadske .
"По информации главного врача, на сегодня четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения, с какой церкви они. Но больше всего их в Александровской больнице", - пояснила Гинзбург.
На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в больницу в Киеве, Гинзбург ответила:
"Я не могу объяснить".
Кроме того, директор отметила, что в инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек. Впрочем, есть более 60 мест в городских больницах №4 и №9.
- Напомним, 21 апреля Почаевскую Лавру закрыли на карантин
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