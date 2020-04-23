В Александровской больнице Киева от коронавируса лечатся четверо священнослужителей из Почаева, - КГГА

23 апреля, 2020, 18:37

В Александровской больнице столицы, которая стала базовой для больных COVID-19, не осталось свободных коек, в то же время там лечатся 4 священнослужителей из Почаевской Лавры

Об этом рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в эфире hromadske .

"По информации главного врача, на сегодня четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения, с какой церкви они. Но больше всего их в Александровской больнице", - пояснила Гинзбург.

На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в больницу в Киеве, Гинзбург ответила:

"Я не могу объяснить".

Кроме того, директор отметила, что в инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек. Впрочем, есть более 60 мест в городских больницах №4 и №9.

Напомним, 21 апреля Почаевскую Лавру закрыли на карантин

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