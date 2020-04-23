Украинская рекордсменка отказалась сменить гражданство

23 апреля, 2020, 12:51

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что получала предложения принять американское и немецкое гражданство

Об этом сообщает iod.media .

По словам Магучих, она получала предложения принять гражданство США и Германии, но отметила, что такие варианты даже не рассматривала.

"Впервые это было еще в США, когда я там тренировалось. Мне предлагали туда переехать. Также предлагала Германия в 2018 году. Знаю, что тренеру приходило много таких предложений. Все это оставалось на словах, я такие варианты никогда даже не рассматривала. Я люблю свою страну, люблю свой город, у меня здесь семья, друзья, родные, и не представляю на какие деньги это можно променять", - сказала Магучих.

18-летняя Ярослава Магучих является рекордсменкой мира в прыжках в высоту среди юниоров и вице-чемпионкой взрослого чемпионата мира-2019.

Напомним, 1 февраля Магучих прыгнула на 2.02 м и установила новый юниорский мировой рекорд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb