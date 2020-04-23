Российские наемники "Вагнера" применили в Ливии нервно-паралитический газ
23 апреля, 2020, 08:20
Наемники из российской ППК "Вагнер", воюющие в рядах путчистов Халифы Хафтара, применили нервно-паралитический газ против сил признанного ООН правительства Ливии
Об этом заявил глава МВД Ливии Фатхи Башага, информирует Anadolu.
"Ополченцы, связанные с "Вагнером", применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи", - сказал Башага на пресс-конференции.
Глава ведомства отметил, что легитимное правительство Ливии в целях обеспечения безопасности в стране осуществляет интенсивное сотрудничество с Турцией, США и Британией. Кроме того, добавил он, официальный Триполи также тесно взаимодействует по вопросам безопасности с Тунисом и Алжиром.
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- Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся до 2 тыс. бойцов российской ПВК Вагнера и 5 тыс. наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Хафтара.
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