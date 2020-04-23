Российские наемники "Вагнера" применили в Ливии нервно-паралитический газ

23 апреля, 2020, 08:20

Наемники из российской ППК "Вагнер", воюющие в рядах путчистов Халифы Хафтара, применили нервно-паралитический газ против сил признанного ООН правительства Ливии

Об этом заявил глава МВД Ливии Фатхи Башага, информирует Anadolu.

"Ополченцы, связанные с "Вагнером", применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи", - сказал Башага на пресс-конференции.

Глава ведомства отметил, что легитимное правительство Ливии в целях обеспечения безопасности в стране осуществляет интенсивное сотрудничество с Турцией, США и Британией. Кроме того, добавил он, официальный Триполи также тесно взаимодействует по вопросам безопасности с Тунисом и Алжиром.

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