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Espreso.tvМирРоссийские наемники "Вагнера" применили в Ливии нервно-паралитический газ

Российские наемники "Вагнера" применили в Ливии нервно-паралитический газ


фото: Anadolu
Наемники из российской ППК "Вагнер", воюющие в рядах путчистов Халифы Хафтара, применили нервно-паралитический газ против сил признанного ООН правительства Ливии

Об этом заявил глава МВД Ливии Фатхи Башага, информирует Anadolu.

"Ополченцы, связанные с "Вагнером", применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи", - сказал Башага на пресс-конференции.

Глава ведомства отметил, что легитимное правительство Ливии в целях обеспечения безопасности в стране осуществляет интенсивное сотрудничество с Турцией, США и Британией. Кроме того, добавил он, официальный Триполи также тесно взаимодействует по вопросам безопасности с Тунисом и Алжиром.

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  • Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся до 2 тыс. бойцов российской ПВК Вагнера и 5 тыс. наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Хафтара.
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