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Espreso.tvОбщество"Только в медицинских учреждениях": Степанов о применении лекарств в противодействии COVID-19

"Только в медицинских учреждениях": Степанов о применении лекарств в противодействии COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лекарства, которые прописаны в протокол лечения коронавируса, должны применяться исключительно в медучреждениях, самолечение ими недопустимо

Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

"У нас над этим протоколом работают лучшие врачи по своей специальности: анестезиологи, эпидемиологи, эндокринологи, и они прописывают те или иные рекомендации лечения. Но то, что они прописывают, можно применять исключительно в медицинских учреждениях под наблюдением врача. Невозможно проводить никаких самолечений" , - отметил Степанов.

Глава МЗ отметил, что в протоколе лечения есть антибактериальная терапия, противовирусная терапия, такие препараты как ремдесивир, гидроксихлорохин.

Степанов также отметил, что в мире не существует лекарств против COVID-19.

"Мы постоянно следим за тем, что происходит в мире. Основная проблематика - вы же знаете, что у нас нет ни одного лекарственного средства, на котором было бы написано в показаниях - коронавирусная болезнь COVID-19. Поэтому весь мир на основе практического опыта что-то вносит в врачебные рекомендации ", - отметил министр.

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