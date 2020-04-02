Минздрав утвердил единый протокол лечения для больных коронавирусом

Об этом в своем обращении заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-центр МЗ.

"Самое главное - мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто и заболеть может каждый", - заявил Степанов.

Глава Минздрава также подчеркнул, что все установленные стандарты лечения базируются на опыте стран, имеющих эффективные наработки в борьбе с коронавирусом.

"Многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - отметил Степанов.