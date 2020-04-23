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Espreso.tvСпорт"Реал" избавится от обладателя "Золотого мяча"

"Реал" избавится от обладателя "Золотого мяча"


фото: Getty Images
"Реал" решил выставить на трансфер обладателя "Золотого мяча-2018" хорвата Луку Модрича

Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, "Реал" готов расстаться с Лукой Модричем, который проигрывает конкуренцию в полузащите Федерико Вальверде. У игрока остался один год контракта, и мадридский клуб не против выставить его на трансфер, чтобы заработать. Также "Реал" может избавиться от Марсело, который проигрывает конкуренцию Ферлану Мэнди.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне 34-летний хорват провел в составе мадридцев 22 матча в чемпионате Испании, стал автором 3 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.

Марсело защищает цвета "Реала" с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанского первенства, в которых отметился 2 результативными передачами.

После 27 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Барселоны" на 2 очка.

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