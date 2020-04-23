"Реал" избавится от обладателя "Золотого мяча"
Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, "Реал" готов расстаться с Лукой Модричем, который проигрывает конкуренцию в полузащите Федерико Вальверде. У игрока остался один год контракта, и мадридский клуб не против выставить его на трансфер, чтобы заработать. Также "Реал" может избавиться от Марсело, который проигрывает конкуренцию Ферлану Мэнди.
Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне 34-летний хорват провел в составе мадридцев 22 матча в чемпионате Испании, стал автором 3 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.
Марсело защищает цвета "Реала" с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанского первенства, в которых отметился 2 результативными передачами.
После 27 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Барселоны" на 2 очка.
- Напомним, 2 апреля стало известно, что Лука Модрич решил остаться в испанском "Реале" до лета 2021 года.
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