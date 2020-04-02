Обладатель "Золотого мяча" определился относительно будущего в "Реале"

2 апреля, 2020, 14:04

Обладатель "Золотого мяча-2018" хорват Лука Модрич решил остаться в испанском "Реале" до лета 2021 года

Об этом сообщает AS .

По данным источника, хорват решил отработать контракт до конца и уже сообщил руководству клуба, что не будет вести переговоры с другими командами.

Ранее сообщалось, что Модрич может продолжить карьеру в итальянском "Интере" или американском "Интер Майами" владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

34-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Хорват стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.

В нынешнем сезоне он сыграл за мадридцев 30 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.