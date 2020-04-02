Обладатель "Золотого мяча" определился относительно будущего в "Реале"
2 апреля, 2020, 14:04
Обладатель "Золотого мяча-2018" хорват Лука Модрич решил остаться в испанском "Реале" до лета 2021 года
Об этом сообщает AS .
По данным источника, хорват решил отработать контракт до конца и уже сообщил руководству клуба, что не будет вести переговоры с другими командами.
Ранее сообщалось, что Модрич может продолжить карьеру в итальянском "Интере" или американском "Интер Майами" владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.
34-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Хорват стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.
В нынешнем сезоне он сыграл за мадридцев 30 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
- 4 февраля сообщалось, что Модрич может перейти в "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм.
Читайте также
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-