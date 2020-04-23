 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПСЖ согласен отпустить самого дорогого футболиста мира бесплатно

ПСЖ согласен отпустить самого дорогого футболиста мира бесплатно


фото: Getty Images
ПСЖ отказался продавать форварда Килиана Мбаппе "Реалу" и согласен отпустить француза после завершения контракта бесплатно

Об этом сообщает As .

"Реал" не оставляет попыток купить Мбаппе, который является главной трансферной целью испанского клуба. Мадридцы планировали приобрести футболиста этим летом, но из-за финансового кризиса отложили трансфер до 2021 года.

Француз пока не продлил с ПСЖ контракт, который заканчивается летом 2022 года. "Реал" рассчитывает на отказ форварда от подписания нового соглашения, заставит парижан сесть за стол переговоров.

Однако, позиция ПСЖ остается непреклонной: французы не собираются продавать Мбаппе, а спортивный директор клуба Леонардо предпочитает позволить игроку уйти бесплатно в 2022 году, чем принять предложение летом 2021 года.

Напомним, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать