ПСЖ согласен отпустить самого дорогого футболиста мира бесплатно

23 апреля, 2020, 17:46

ПСЖ отказался продавать форварда Килиана Мбаппе "Реалу" и согласен отпустить француза после завершения контракта бесплатно

Об этом сообщает As .

"Реал" не оставляет попыток купить Мбаппе, который является главной трансферной целью испанского клуба. Мадридцы планировали приобрести футболиста этим летом, но из-за финансового кризиса отложили трансфер до 2021 года.

Француз пока не продлил с ПСЖ контракт, который заканчивается летом 2022 года. "Реал" рассчитывает на отказ форварда от подписания нового соглашения, заставит парижан сесть за стол переговоров.

Однако, позиция ПСЖ остается непреклонной: французы не собираются продавать Мбаппе, а спортивный директор клуба Леонардо предпочитает позволить игроку уйти бесплатно в 2022 году, чем принять предложение летом 2021 года.

Напомним, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 млн евро.

Напомним, 8 апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал главной трансферной целью мадридского клуба Килиана Мбаппе.

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