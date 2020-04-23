О наших родных забыли, - семьи пленных военнослужащих обратились к Зеленскому

Об этом родственники пленных сообщили hromadske .

Видеообращение записали матери пленных Станислава Баранова, Игоря Мирончука, дочери пленных Елены Федорук и Елены Пех и жена пленного Валерия Матюшенко.

"Уважаемый господин президент! Мы - родственники людей, которые отстаивали суверенитет нашей страны. Сейчас они находятся в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После последнего обмена сложилось мнение, что о наших родных забыли. Мы потеряли веру, что наши родные будут освобождены ", - говорят жена пленного Валерия Матюшенко и мать пленного Станислава Баранова.

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