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Espreso.tvОбществоО наших родных забыли, - семьи пленных военнослужащих обратились к Зеленскому

О наших родных забыли, - семьи пленных военнослужащих обратились к Зеленскому

Родственники военнослужащих, которых удерживают оккупанты, просят президента Владимира Зеленского встретиться с ними 28 апреля в 11:00. Если их не примут - обещают сделать акцию под Офисом президента бессрочной

Об этом родственники пленных сообщили hromadske .

Видеообращение записали матери пленных Станислава Баранова, Игоря Мирончука, дочери пленных Елены Федорук и Елены Пех и жена пленного Валерия Матюшенко.

"Уважаемый господин президент! Мы - родственники людей, которые отстаивали суверенитет нашей страны. Сейчас они находятся в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После последнего обмена сложилось мнение, что о наших родных забыли. Мы потеряли веру, что наши родные будут освобождены ", - говорят жена пленного Валерия Матюшенко и мать пленного Станислава Баранова.

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Родственники пленных планируют предложить президенту "комплексное решение проблем" и уверяют, что часть их предложений можно воплотить в первые минуты встречи.

Родственники пленных организуют акцию совместно с "Украинской ассоциацией пленных".

Видео - hromadske:

 

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