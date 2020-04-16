Обмен пленными: "правоохранительа", которого отдали Украине, работал в "милиции ДНР"
Первым об этом сообщил политический обозреватель Евгений Магда, передает Еспресо.TV .
"Украине отдали в рамках обмена "полицейского ДНР", - написал он.
В комментариях к сообщению, Магда отметил, что узнал эту информацию из собственных источников, а позже добавил ссылку на профайл Владимира Карася на сайте "Миротворец".
На сайте указано, что Карась был помощником следователя в Докучаевске.
Отметим, что ФИО и дата рождения Владимира Карася на "Миротворце" и в списке, обнародованном террористами "ДНР" совпадают.
В списке, опубликованном в ОПУ, не указываются фамилии и имена отчества.
Скриншот - "Миротворец"
Скриншот - hromadske:
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