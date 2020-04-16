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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: "правоохранительа", которого отдали Украине, работал в "милиции ДНР"

Обмен пленными: "правоохранительа", которого отдали Украине, работал в "милиции ДНР"


фото: donpatriot
Один из освобожденных сегодня бандформированиями "ДНР", Владимир Карась, есть в списке сайта "Миротворец" и работал в "МВД республики"

Первым об этом сообщил политический обозреватель Евгений Магда, передает Еспресо.TV .

"Украине отдали в рамках обмена "полицейского ДНР", - написал он.

В комментариях к сообщению, Магда отметил, что узнал эту информацию из собственных источников, а позже добавил ссылку на профайл Владимира Карася на сайте "Миротворец".

На сайте указано, что Карась был помощником следователя в Докучаевске.

Отметим, что ФИО и дата рождения Владимира Карася на "Миротворце" и в списке, обнародованном террористами "ДНР" совпадают.

В списке, опубликованном в ОПУ, не указываются фамилии и имена отчества.

Скриншот - "Миротворец"

Скриншот - hromadske:

 

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