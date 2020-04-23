НБУ ожидает получения $ 2 млрд от МВФ до конца июня

23 апреля, 2020, 22:55

Нацбанк ожидает получения первого транша финансирования от Международного валютного фонда до конца второго квартала 2020 года

Об этом сообщает сайт НБУ .

"Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Обновленный прогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около $ 2 млрд во втором квартале", - говорится в сообщении.

Средства от МВФ планируют направить в частности на компенсацию дефицита государственного бюджета, который вырос до 7,5% ВВП.

"Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать мероприятия по поддержке бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, а иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки", - пояснили в Нацбанке.

Также финансирование от МВФ поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне $ 27-29 млрд в текущем и последующих лет.

В НБУ отметили, что сотрудничество с МВФ является сейчас главной предпосылкой сохранения макрофинансовой стабильности в Украине в условиях мирового кризиса.

Напомним, по прогнозу НБУ, экономика Украины в 2020 году упадет на 5% , а инфляция ускорится до 6%.

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