НБУ ожидает получения $ 2 млрд от МВФ до конца июня
Об этом сообщает сайт НБУ .
"Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Обновленный прогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около $ 2 млрд во втором квартале", - говорится в сообщении.
Средства от МВФ планируют направить в частности на компенсацию дефицита государственного бюджета, который вырос до 7,5% ВВП.
"Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать мероприятия по поддержке бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, а иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки", - пояснили в Нацбанке.
Также финансирование от МВФ поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне $ 27-29 млрд в текущем и последующих лет.
В НБУ отметили, что сотрудничество с МВФ является сейчас главной предпосылкой сохранения макрофинансовой стабильности в Украине в условиях мирового кризиса.
- Напомним, по прогнозу НБУ, экономика Украины в 2020 году упадет на 5% , а инфляция ускорится до 6%.
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