Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 2%
Соответствующее решение комитет по вопросам монетарной политики НБУ принял во время своего заседания 23 апреля, передает пресс-служба.
Таким образом, учетная процентная ставка страны стала однозначным числом впервые с лета 2014 года.
"В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%. Рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривны, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабление гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий ", - пояснили в Нацбанке.
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Напомним, 12 марта Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых .
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