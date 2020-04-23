Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 2%

23 апреля, 2020, 14:21

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до сразу 8% годовых

Соответствующее решение комитет по вопросам монетарной политики НБУ принял во время своего заседания 23 апреля, передает пресс-служба.

Таким образом, учетная процентная ставка страны стала однозначным числом впервые с лета 2014 года.

"В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%. Рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривны, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабление гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий ", - пояснили в Нацбанке.

Напомним, 12 марта Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых .





