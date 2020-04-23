Нацбанк планирует расширить программы поддержки экономики из-за коронакризиса
Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий во время брифинга по вопросам монетарной политики, передает hromadske .
"Последний месяц мы активно работали над комплексом инструментов по поддержанию экономики. За счет их внедрения мы сможем расширить для банков доступ к финансированию, которое они со своей стороны смогут направить на кредитование реального сектора экономики. Это должно усилить стимулирующий эффект от снижения учетной ставки ", - заявил Смолий.
Новые программы кредитной поддержки экономики будут предусматривать незначительное ослабление Нацбанком требований к банкам для того, чтобы они могли более активно брать кредиты НБУ.
В частности, Нацбанк увеличил срок предоставления кредитов рефинансирования с 1 до 3 месяцев, расширил перечень активов, которые банки могут давать НБУ в залог по таким кредитам. Кроме этого, НБУ вводит новый инструмент - процентный своп, который банки смогут использовать для того, чтобы минимизировать риски роста процентных ставок.
"Мы введем долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет. Они будут предоставляться под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты. Сейчас мы завершаем техническую подготовку к внедрению этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая ", - добавил Смолий.
В Нацбанке ожидают, что деньги, которые НБУ будет выдавать банкам в рамках новых программ поддержки экономики, будут направляться на более активную поддержку экономики, в частности на финансирование долгосрочных инфраструктурных проектов. Это должно способствовать восстановлению деловой активности и уменьшению безработицы.
-
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко недавно сообщил, что правительство рассчитывает финансирование некоторых расходов бюджета со стороны Нацбанка, но без "банальной эмиссии".
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР