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Espreso.tvОбществоНацбанк планирует расширить программы поддержки экономики из-за коронакризиса

Нацбанк планирует расширить программы поддержки экономики из-за коронакризиса


фото: НБУ
Национальный банк Украины намерен активнее поддерживать экономику Украины, в частности расширив программу кредитов рефинансирования для банков, чтобы они финансировали инфраструктурные проекты

Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий во время брифинга по вопросам монетарной политики, передает hromadske .

"Последний месяц мы активно работали над комплексом инструментов по поддержанию экономики. За счет их внедрения мы сможем расширить для банков доступ к финансированию, которое они со своей стороны смогут направить на кредитование реального сектора экономики. Это должно усилить стимулирующий эффект от снижения учетной ставки ", - заявил Смолий.

Новые программы кредитной поддержки экономики будут предусматривать незначительное ослабление Нацбанком требований к банкам для того, чтобы они могли более активно брать кредиты НБУ.

В частности, Нацбанк увеличил срок предоставления кредитов рефинансирования с 1 до 3 месяцев, расширил перечень активов, которые банки могут давать НБУ в залог по таким кредитам. Кроме этого, НБУ вводит новый инструмент - процентный своп, который банки смогут использовать для того, чтобы минимизировать риски роста процентных ставок.

"Мы введем долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет. Они будут предоставляться под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты. Сейчас мы завершаем техническую подготовку к внедрению этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая ", - добавил Смолий.

В Нацбанке ожидают, что деньги, которые НБУ будет выдавать банкам в рамках новых программ поддержки экономики, будут направляться на более активную поддержку экономики, в частности на финансирование долгосрочных инфраструктурных проектов. Это должно способствовать восстановлению деловой активности и уменьшению безработицы.

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