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Espreso.tvОбществоМинобразования заявило, что обеспечит всех участников ВНО защитными средствами

Минобразования заявило, что обеспечит всех участников ВНО защитными средствами

Внешнее независимое оценивание состоится с использованием средств индивидуальной защиты

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний. Для таких категорий абитуриентов в условиях вступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов.

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