Михайличенко в "Динамо" может сменить тренер из российского чемпионата, - СМИ

23 апреля, 2020, 12:31

Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо" может заменить Курбан Бердыев, возглавлявший российский "Рубин"

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.

В эфире шоу на YouTube известный комментатор Алексей Андронов заявил, что новым главным тренером "Динамо" может стать специалист из российского чемпионата. Позже он добавил, что это Курбан Бердыев, известный благодаря работе в российских "Рубине" и "Ростове".

"Речь о гражданине Туркменистана Курбане Бердыеве. Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей "Динамо". Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу. Так что все зависит от того, что сейчас нужно "Динамо" - "шашечки или ехать". если "шашечки" - можно искать дальше у себя, а если "ехать" - почему бы и нет с Бердыевым? В "Ростове" он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов", - сказал Андронов.

67-летний Курбан Бердыев дважды приводил "Рубин" к чемпионству в России. Казанский клуб он оставил в 2019 году и в настоящее время остается без работы.

Напомним, 31 марта стало известно, что президент "Динамо" Игорь Суркис освободит Алексея Михайличенко с должности главного тренера, если киевляне не заполучат серебро чемпионата Украины .

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