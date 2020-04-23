Криклий рассказал, когда может возобновить работу общественный транспорт

23 апреля, 2020, 18:13

В Украине общественный транспорт может заработать во второй половине мая

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Украинскому радио" .

По его мнению, все будет зависеть от ситуации в стране после майских праздников.

"Если мы спокойно пройдем майские праздники и у нас не пойдет второй волны, тогда мы можем говорить, что начнем восстанавливать движение общественного транспорта в городах, возможно, метро", - сказал Криклий.

Запуск транспорта может произойти с некоторыми ограничениями.

"На первых этапах это будет в минимальном пакете - с соблюдением социальной дистанции, минимальное количество людей, масочный режим. Я уверен, что необходимо осуществлять температурный скрининг", - сообщил министр.

Также Криклий сообщил, что внутреннее авиасообщение может быть восстановлено в июне, а международное - после открытия границ другими странами.