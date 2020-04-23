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Espreso.tvОбществоМаска и билет дадут право на проезд, - Криклий о работе общественного транспорта после карантина

Маска и билет дадут право на проезд, - Криклий о работе общественного транспорта после карантина


фото: reuters
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что после восстановления движения транспорта водителей автобусов и маршруток будут штрафовать, если в салоне будет много пассажиров. В транспорт будет запрещено заходить без маски

Об этом Криклий рассказал в эфире 1 + 1 .

Министр инфраструктуры отметил, как будут восстанавливать работу транспорта в Украине.

"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугородном общественном транспорте, в дальнейшем межобластном транспорте. Мы осознаем, что реальность меняется и необходимо будет соблюдать тотальный масочный режим", - сообщил Криклий.

Криклий заметил, когда транспорт запустят, будет работать такая схема: в автобусах и маршрутках должны быть пассажиры только на местах для сидения, а если людей заходит больше - водитель несет за это ответственность и может получить штраф.

"О пригородных электричках. Там мы можем изменить логистику, чтобы контролеры проверяли наличие маски. Теперь маска плюс билет будут предоставлять право на проезд", - подчеркнул министр.

По его мнению, масочный режим в транспорте будет сохранен как минимум до конца года.

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