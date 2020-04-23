Маска и билет дадут право на проезд, - Криклий о работе общественного транспорта после карантина
Об этом Криклий рассказал в эфире 1 + 1 .
Министр инфраструктуры отметил, как будут восстанавливать работу транспорта в Украине.
"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугородном общественном транспорте, в дальнейшем межобластном транспорте. Мы осознаем, что реальность меняется и необходимо будет соблюдать тотальный масочный режим", - сообщил Криклий.
Криклий заметил, когда транспорт запустят, будет работать такая схема: в автобусах и маршрутках должны быть пассажиры только на местах для сидения, а если людей заходит больше - водитель несет за это ответственность и может получить штраф.
"О пригородных электричках. Там мы можем изменить логистику, чтобы контролеры проверяли наличие маски. Теперь маска плюс билет будут предоставлять право на проезд", - подчеркнул министр.
По его мнению, масочный режим в транспорте будет сохранен как минимум до конца года.
- Напомним, 22 апреля правительство продолжило карантин в Украине до 11 мая, пик эпидемии ожидают 3-8 числа.
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