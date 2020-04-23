Коронавирус в США: на 26 военных кораблях зафиксировали заражение

23 апреля, 2020, 20:15

На 26 кораблях военно-морских сил (ВМС) США у моряков диагностировали коронавирус

Об этом сообщает CNN .

"Активные случаи коронавируса зафиксированы на 26 военных кораблях ВМС США. Еще в 14 судах также фиксировали случаи коронавируса, но инфицированные члены экипажа уже выздоровели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти корабли в это время находятся на базах. Всего в составе ВМС США насчитывается 297 военных кораблей.

При этом американское командование не указывает, на каких именно судах были обнаружены больные и их количество.

Сообщается, что военно-морские силы - наиболее пострадавший от коронавируса вид вооруженных сил США. Сейчас коронавирус подтверждено всего в 3578 военных США.

Напомним, на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" более 100 военных моряков заразились коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb