Коронавирус в США: на 26 военных кораблях зафиксировали заражение
Об этом сообщает CNN .
"Активные случаи коронавируса зафиксированы на 26 военных кораблях ВМС США. Еще в 14 судах также фиксировали случаи коронавируса, но инфицированные члены экипажа уже выздоровели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все эти корабли в это время находятся на базах. Всего в составе ВМС США насчитывается 297 военных кораблей.
При этом американское командование не указывает, на каких именно судах были обнаружены больные и их количество.
Сообщается, что военно-морские силы - наиболее пострадавший от коронавируса вид вооруженных сил США. Сейчас коронавирус подтверждено всего в 3578 военных США.
- Напомним, на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" более 100 военных моряков заразились коронавирусом.
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