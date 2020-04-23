Футболисты "Динамо" сыграют в турнире по FIFA 20

23 апреля, 2020, 18:43

Киевское "Динамо" организует онлайн-турнир с участием футболистов с FIFA 20 - Dynamo Kyiv Friendly Cup

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Соревнования пройдут на этих выходных, 25 и 26 апреля. В турнире примут участие: Денис Попов, Бенито, Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Денис Кузык, Владимир Бражко, Кирилл Попов и киберфутболист Виталий Муха.

Игроки будут разделены на две группы по 4 игрока. В группе А, которая будет играть 25 апреля с 12:00 до 14:00, будут играть: Бенито (за "Ювентус"), Александр Андриевский ( "Атлетико"), Денис Кузык ("Ливерпуль") и Кирилл Попов ( "Барселона").

В группе B, которая будет играть 25 апреля с 14:00 до 16:00, будут выступать Денис Попов ( "Реал"), Владимир Бражко ( "Манчестер Сити"), Ибрагим Каргбо (ПСЖ) и Виталий Муха ( "Динамо" ). В группах матчи будут проходить по формату Best Of 1: в случае, если игрок выигрывает, ему начисляется три очка, если ничья - 1 очко, если проиграл - 0 очков.

Победители групп сыграют 26 апреля в финале в 14:50 в формате Best Of 2 - играет два матча, по сумме которых определяется победитель, в случае ничьей запускается еще один матч и игроки играют до первого забитого мяча.

Трансляция будет проходить на клубном канале "Динамо" в Youtube .