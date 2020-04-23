Экс-футболист "Реала" отказался помогать своей стране в борьбе с коронавирусом
Об этом сообщает Goal .
Футболисту из Того привели пример, когда другие игроки занимались благотворительностью в своих странах - Эммануэль Это'о раздавал еду в Камеруне, Дидье Дрогба пожертвовал на строительство больницы в Кот-д'Ивуаре.
"Я всегда делаю то, что велит мое сердце, а не слова других. Мне жаль, что люди сравнивают меня с Самуэлем Это'О и Дидье Дрогба, спрашивая, почему я не сделаю пожертвование. Можно подумать, это я завез в тот коронавирус. ...но я - ни тот, ни другой. Я - это я, Шейи Эммануэль Адебайор. Я не буду делать пожертвования. Все очень просто. Спасибо, до свидания ", - сказал футболист.
За свою карьеру Адебайор успел поиграть за английский "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", испанский "Реал", французские "Монако", "Метц" и турецкий "Кайсераспор" и "Истанбул" (прим. - выступает там сейчас). В общем провел 589 матчей, забил 205 голов и отдал 65 результативных передач.
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