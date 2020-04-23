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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Реала" отказался помогать своей стране в борьбе с коронавирусом

Экс-футболист "Реала" отказался помогать своей стране в борьбе с коронавирусом


фото: Getty Images
Известный нападающий Эммануэль Адебайор рассказал, что не будет делать пожертвования для борьбы с коронавирусом в Того

Об этом сообщает Goal .

Футболисту из Того привели пример, когда другие игроки занимались благотворительностью в своих странах - Эммануэль Это'о раздавал еду в Камеруне, Дидье Дрогба пожертвовал на строительство больницы в Кот-д'Ивуаре.

"Я всегда делаю то, что велит мое сердце, а не слова других. Мне жаль, что люди сравнивают меня с Самуэлем Это'О и Дидье Дрогба, спрашивая, почему я не сделаю пожертвование. Можно подумать, это я завез в тот коронавирус. ...но я - ни тот, ни другой. Я - это я, Шейи Эммануэль Адебайор. Я не буду делать пожертвования. Все очень просто. Спасибо, до свидания ", - сказал футболист.

За свою карьеру Адебайор успел поиграть за английский "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", испанский "Реал", французские "Монако", "Метц" и турецкий "Кайсераспор" и "Истанбул" (прим. - выступает там сейчас). В общем провел 589 матчей, забил 205 голов и отдал 65 результативных передач.

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