Fitch понизило кредитный рейтинг Украины

23 апреля, 2020, 11:35

Международное агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "позитивного" до "стабильного" и подтвердило рейтинг дефолта эмитента на уровне "B"

Соответствующую новость, посвященную Украине, агентство Fitch Ratings опубликовало у себя на сайте.

В агентстве отмечают, что пересмотр прогноза Украины на "стабильный" отражает значительное влияние пандемии COVID-19 на экономический рост и финансы. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично нивелируют все достижения Украины в последние годы в области снижения долговой нагрузки, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов.

В Fitch прогнозируют, что экономика Украины сократится на 6,5% в 2020 году по сравнению с ростом 3,2% в 2019 году, что будет отражать пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, что влияет на инвестиции и частное потребление. Потреблению также будет препятствовать ожидаемое сокращение частных денежных переводов (7,8% ВВП в 2019 году).

Шок будет частично смягчен низкой зависимостью от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом и более низкими международными ценами на нефть, учитывая статус чистого импортера.

Агентство ожидает, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году, согласно среднесрочному прогнозу роста для Украины. При этом агентство отмечает существенные риски прогнозов, учитывая неопределенность по поводу масштабов и продолжительности вспышки коронавируса.

Отметим, в Минэкономики считают, что ВВП Украины в этом году упадет на 4,2%. В следующем году экономика уже вырастет на 2,4%

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