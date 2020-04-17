Экономика упадет на 4,2%, инфляция ускорится до 7%: правительство обновило макропрогноз на 2020 год

17 апреля, 2020, 15:18

ВВП Украины в этом году упадет на 4,2%. В следующем году экономика уже вырастет на 2,4%

Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Наибольшей угрозой для экономики в министерстве считают продолжение и усиление карантинных ограничений, которые негативно влияют на бизнез.

По прогнозу среднегодовой курс составит 28,85 грн / $, дефицит госбюджета - 5,6% ВВП, а безработица достигнет 9,4%. Однако в следующем году уровень безработицы снизится до 9,1%. Наибольшее падение ожидает сферу инвестиций - на 14,8%.

Эксперты Минэкономики считают, что наиболее целесообразным для поддержки бизнеса будет увеличение дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования фискальных стимулов. Кроме того, правительству стоит финансово поддержать наиболее уязвимые слои населения для стимулирования спроса и снижения социальной напряженности.

В то же время ожидается ускорение процессов диджитализации, роботизации и использования удаленной работы как следствие карантина.

Наибольшими рисками для экономики являются внешние вызовы вроде дефицита внешнего финансирования. Также негативно повлияет на экономику значительный рост дефицита госбюджета.

Напомним, согласно предыдущему прогнозу правительства Дениса Шмыгаля, ВВП Украины с роста на 3,7% развернется к падению на 3,9%. Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4510 млрд грн.

Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2020 году валовой внутренний продукт Украины упадет на 3,5%.

А вот в МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.