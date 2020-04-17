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Espreso.tvОбществоЭкономика упадет на 4,2%, инфляция ускорится до 7%: правительство обновило макропрогноз на 2020 год

Экономика упадет на 4,2%, инфляция ускорится до 7%: правительство обновило макропрогноз на 2020 год

ВВП Украины в этом году упадет на 4,2%. В следующем году экономика уже вырастет на 2,4%

Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Наибольшей угрозой для экономики в министерстве считают продолжение и усиление карантинных ограничений, которые негативно влияют на бизнез.

По прогнозу среднегодовой курс составит 28,85 грн / $, дефицит госбюджета - 5,6% ВВП, а безработица достигнет 9,4%. Однако в следующем году уровень безработицы снизится до 9,1%. Наибольшее падение ожидает сферу инвестиций - на 14,8%.

Эксперты Минэкономики считают, что наиболее целесообразным для поддержки бизнеса будет увеличение дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования фискальных стимулов. Кроме того, правительству стоит финансово поддержать наиболее уязвимые слои населения для стимулирования спроса и снижения социальной напряженности.

В то же время ожидается ускорение процессов диджитализации, роботизации и использования удаленной работы как следствие карантина.

Наибольшими рисками для экономики являются внешние вызовы вроде дефицита внешнего финансирования. Также негативно повлияет на экономику значительный рост дефицита госбюджета.

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