Чемпионы мира приняли участие в Челендже Суркиса
23 апреля, 2020, 19:21
Чемпионы мира по футболу Георгий Цитаишвили и Денис Попов приняли участие в челендже от президента "Динамо" Игоря Суркиса
Видео опубликовал Цитаишвили в Instagram.
Челлендж заключается в том, чтобы набивать мяч сидя.
"Приняли эстафету от Игоря Михайловича с Денисом Поповым", - написал Цитаишвили под роликом.
В текущем сезоне 21-летний Денис Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. 19-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Летом 2019 года футболисты стали чемпионами мира в составе молодежной сборной Украины.
- 10 апреля стало известно, что защитники киевского "Динамо" Денис Попов и Виталий Миколенко попали в сферу интересов итальянского "Наполи" .
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