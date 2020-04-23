Чемпионы мира приняли участие в Челендже Суркиса

23 апреля, 2020, 19:21

Чемпионы мира по футболу Георгий Цитаишвили и Денис Попов приняли участие в челендже от президента "Динамо" Игоря Суркиса

Видео опубликовал Цитаишвили в Instagram.

Челлендж заключается в том, чтобы набивать мяч сидя.

"Приняли эстафету от Игоря Михайловича с Денисом Поповым", - написал Цитаишвили под роликом.

В текущем сезоне 21-летний Денис Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. 19-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Летом 2019 года футболисты стали чемпионами мира в составе молодежной сборной Украины.