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Espreso.tvСпортЧемпионы мира приняли участие в Челендже Суркиса

Чемпионы мира приняли участие в Челендже Суркиса


фото: fcdynamo.kiev.ua
Чемпионы мира по футболу Георгий Цитаишвили и Денис Попов приняли участие в челендже от президента "Динамо" Игоря Суркиса

Видео опубликовал Цитаишвили в Instagram.

Челлендж заключается в том, чтобы набивать мяч сидя.

"Приняли эстафету от Игоря Михайловича с Денисом Поповым", - написал Цитаишвили под роликом.

В текущем сезоне 21-летний Денис Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. 19-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Летом 2019 года футболисты стали чемпионами мира в составе молодежной сборной Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приняли эстафету от Игоря Михалыча с @ popov19

Сообщение, распространенный Giorgi Tsitaishvili (@ giotsitaishvili11)

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