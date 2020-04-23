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Espreso.tvОбществоЦены на бензин до конца 2020 года могут упасть на 10-15% - прогноз НБУ

Цены на бензин до конца 2020 года могут упасть на 10-15% - прогноз НБУ


фото: 24tv
Из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут по итогам 2020 года упасть на 10-15%

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на брифинге, передает ЭП .

По его словам, НБУ в своем макропрогнозе закладывает цены на нефть на уровне $ 35 за баррель.

"Но мы не исключаем, что цены могут упасть больше, учитывая ценовые войны и ситуацию с заполненностью хранилищ", - пояснил Сологуб.

"Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным - где-то как раз 10-15%", - подчеркнул он.

  • Напомним, ранее аналитики прогнозируют, что в течение мая-июня начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.

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