Цены на бензин до конца 2020 года могут упасть на 10-15% - прогноз НБУ
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на брифинге, передает ЭП .
По его словам, НБУ в своем макропрогнозе закладывает цены на нефть на уровне $ 35 за баррель.
"Но мы не исключаем, что цены могут упасть больше, учитывая ценовые войны и ситуацию с заполненностью хранилищ", - пояснил Сологуб.
"Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным - где-то как раз 10-15%", - подчеркнул он.
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Напомним, ранее аналитики прогнозируют, что в течение мая-июня начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.
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