Бензин в Украине подешевеет на фоне падения цен на нефть: аналитики объяснили, когда и насколько

23 апреля, 2020, 10:38

В Украине в течение мая-июня начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках

Об этом сообщает пресс-служба "Консалтинговой группы А-95".

Уже с начала действия карантина цена на самый популярный бензин в Украине снизилась в среднем на 2,8 грн.

А вот в апреле существенного снижения цен на АЗС ждать не стоит, считают аналитики.

"Для того, чтобы удерживать бизнес, необходимо зарабатывать больше на меньшем количестве проданных литров. То есть, сейчас мы еще видим потенциал снижения 2 грн на литр, но оно зависит от того, как будет протекать карантин", - считает эксперт Сергей Куюн.

Сейчас высокие цены среди сетей АЗС остались на заправках "ОККО" А-95 стоит от 25,99 до 26,99 грн / л, один литр А-92 обойдется в 24,99 грн, в такую же цену и 1 л дизтоплива.

Аналогичная ситуация и на заправках сети "WOG" А-95 - от 25,99 до 26,99 грн / л, А-92 и дизель по 24,99 грн.

Сеть "Amic" А-95 от 24,49 до 25,49 за литр, А-92 и дизель обойдутся по 23,49 за литр.

Сеть "КЛО" А-95 от 23,99 до 26,59 грн / л, А-92 - 22,49 грн за литр, при этом дизель обойдется от 21,99 до 25,59 грн / л.

Самая низкая стоимость бензина остается на заправках сети "БРСМ-Нафта". Здесь цена опустилась до 20 грн на литр. Самый дорогой А-95 обойдется в 21,49 грн / л, А-92 - 18,99 грн / л. При этом дизтопливо от 19,99 до 20,99 грн / л.

Напомним, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений . На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $ 37,63.

21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению .

А вот спотовые цены на российский сорт нефти Urals опустились до отрицательных значений в Европе после падения цены майских фьючерсов на нефть WTI до отметки минус $ 38 за баррель.