Бывший соперник назвал двух самых опасных боксеров для Усика
Об этом сообщает Daily Star.
По словам Беллью, Усик проигрывает Джошуа и Фьюри, из-за меньших, чем у британских чемпионов габаритов.
"На мой взгляд, Усик победит всех боксеров, за исключением двух. Не думаю, что Александр достаточно большой, чтобы побить Джошуа и Тайсона Фьюри. Его могут победить благодаря лишь одним размерам. Я считаю, что Усик хорошо себя проявит в бою с Джошуа, но в какой-то момент Энтони доберется до него и достигнет желаемого результата. Фьюри? Не думаю, что Тайсон позволит Усику даже приблизиться к себе. Фьюри очень большой", - сказал Беллью.
Усик нокаутировал Беллью в ноябре 2018 в бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- Напомним, 22 апреля Александр Усик заявил, что вес и рост не помешают ему достичь успеха в супертяжелом весе.
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