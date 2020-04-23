Бывший соперник назвал двух самых опасных боксеров для Усика

23 апреля, 2020, 11:40

Бывший соперник Александра Усика Тони Беллью заявил, что украинский боксер не справится с британцами Тайсоном Фьюри и Джошуа

Об этом сообщает Daily Star.

По словам Беллью, Усик проигрывает Джошуа и Фьюри, из-за меньших, чем у британских чемпионов габаритов.

"На мой взгляд, Усик победит всех боксеров, за исключением двух. Не думаю, что Александр достаточно большой, чтобы побить Джошуа и Тайсона Фьюри. Его могут победить благодаря лишь одним размерам. Я считаю, что Усик хорошо себя проявит в бою с Джошуа, но в какой-то момент Энтони доберется до него и достигнет желаемого результата. Фьюри? Не думаю, что Тайсон позволит Усику даже приблизиться к себе. Фьюри очень большой", - сказал Беллью.

Усик нокаутировал Беллью в ноябре 2018 в бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Напомним, 22 апреля Александр Усик заявил, что вес и рост не помешают ему достичь успеха в супертяжелом весе.

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