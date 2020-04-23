Большой период времени мы будем вынуждены пользоваться масками и дезинфекторами, - Степанов
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Украинской правде .
Степанов назвал коронавирус сверхсерьезной болезнью, с которой мир еще не сталкивался.
"Это сверхсерьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами", - отметил Степанов.
Министр здравоохранения отметил, что определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время.
В то же время Степанов подчеркнул, что карантин начнут смягчать, как только появится возможность.
- Напомним, 22 апреля правительство продлило карантин до 11 мая.
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