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Espreso.tvОбществоБольшой период времени мы будем вынуждены пользоваться масками и дезинфекторами, - Степанов

Большой период времени мы будем вынуждены пользоваться масками и дезинфекторами, - Степанов


фото: pravda.ua
Из-за коронавируса в Украине граждане будут вынуждены пользоваться масками очень большой период времени

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Украинской правде .

Степанов назвал коронавирус сверхсерьезной болезнью, с которой мир еще не сталкивался.

"Это сверхсерьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами", - отметил Степанов.

Министр здравоохранения отметил, что определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время.

В то же время Степанов подчеркнул, что карантин начнут смягчать, как только появится возможность.

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