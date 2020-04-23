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Espreso.tvОбществоБаканов предлагает продлить запрет на российские сайты и программное обеспечение

Баканов предлагает продлить запрет на российские сайты и программное обеспечение


фото: ssu.gov.ua
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения по продлению блокирования российских сервисов и программных продуктов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Баканов предложил продлить действие санкций не только против российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также против сервисов и программного обеспечения "Яндекс", "Мэйл.ру", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и " Парус ".

Кроме того, Баканов предлагает создать и обеспечить функционирование единого реестра программного обеспечения, которое разрешено для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

"По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использования запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы", - пояснили в СБУ.

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