Баканов предлагает продлить запрет на российские сайты и программное обеспечение
23 апреля, 2020, 17:28
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения по продлению блокирования российских сервисов и программных продуктов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Баканов предложил продлить действие санкций не только против российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также против сервисов и программного обеспечения "Яндекс", "Мэйл.ру", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и " Парус ".
Кроме того, Баканов предлагает создать и обеспечить функционирование единого реестра программного обеспечения, которое разрешено для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.
"По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использования запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы", - пояснили в СБУ.
- Баканов предлагает СНБО продлить запрет российских соцсетей еще на три года.
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