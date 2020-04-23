Apple будет производить ноутбуки с собственным процессором

23 апреля, 2020, 17:23

Американская компания Apple планирует со следующего года начать выпуск ноутбуков с процессором собственного производства

Об этом сообщает Bloomberg .

Сообщается, что новые чипы для компьютеров будут созданы на базе процессора A14, разработка которого ведется специалистами компании для следующего поколения смартфонов iPhone. Производством нового пятинанометрового процессора с 12 ядрами займется тайваньская компания TSMC, которая делает "начинку" для iPhone и планшетов iPad

Таким образом, Apple начнет постепенно отказываться от процессоров Intel, которые используются компанией с 2005 года, в том числе в современных ноутбуках MacBook Pro, компьютеры iMac и профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro. Первые модели компьютеров Apple работали на базе процессоров Motorola и IBM.

При этом издание отмечает, что в условиях карантина и работы сотрудников компаний-поставщиков на удаленном режиме переход Apple на собственные чипы может быть отложен на неопределенный срок.

Напомним, 15 апреля Apple представила второе поколение смартфона iPhone SE с экраном диагональю 4,7 дюйма. Новый смартфон будет иметь одну заднюю камеру на 12 мегапикселей, такую же как и основная в iPhone 11.

Кроме того, компания Apple выпустит четыре устройства iPhone, дизайн которых будет ориентирован на последнюю модель iPad. В линейке появятся iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также две бюджетные модели.