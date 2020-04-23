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Espreso.tvОбществоApple будет производить ноутбуки с собственным процессором

Apple будет производить ноутбуки с собственным процессором


фото: reuters
Американская компания Apple планирует со следующего года начать выпуск ноутбуков с процессором собственного производства

Об этом сообщает Bloomberg .

Сообщается, что новые чипы для компьютеров будут созданы на базе процессора A14, разработка которого ведется специалистами компании для следующего поколения смартфонов iPhone. Производством нового пятинанометрового процессора с 12 ядрами займется тайваньская компания TSMC, которая делает "начинку" для iPhone и планшетов iPad

Таким образом, Apple начнет постепенно отказываться от процессоров Intel, которые используются компанией с 2005 года, в том числе в современных ноутбуках MacBook Pro, компьютеры iMac и профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro. Первые модели компьютеров Apple работали на базе процессоров Motorola и IBM.

При этом издание отмечает, что в условиях карантина и работы сотрудников компаний-поставщиков на удаленном режиме переход Apple на собственные чипы может быть отложен на неопределенный срок.

Напомним, 15 апреля Apple представила второе поколение смартфона iPhone SE с экраном диагональю 4,7 дюйма. Новый смартфон будет иметь одну заднюю камеру на 12 мегапикселей, такую же как и основная в iPhone 11.

Кроме того, компания Apple выпустит четыре устройства iPhone, дизайн которых будет ориентирован на последнюю модель iPad. В линейке появятся iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также две бюджетные модели.

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