Английские клубы настаивают на досрочном завершении футбольного сезона

23 апреля, 2020, 08:55

Часть клубов английской премьер-лиги настаивает на досрочном завершении футбольного сезона, который прервали из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, несмотря на то что клубы согласились доиграть сезон, ряд команд продолжает выступать за досрочное завершение турнира. Основным опасением со стороны клубов является возвращение контактного спорта, поскольку остается риск заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что руководители английских клубов призывают завершить сезон до 30 июня для того, чтобы избежать проблем с контрактами футболистов, соглашения которых заканчиваются летом этого года.

Напомним, 22 апреля большинство клубов пятого английского дивизиона проголосовали за досрочное завершение текущего сезона из-за пандемии коронавируса.

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