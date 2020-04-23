31 аппарат ИВЛ передали больницам Тернопольщины украинцы, проживающие в Дании

23 апреля, 2020, 21:13

Украинцы, проживающие в Дании, передали больницам Тернопольской области 31 аппарат искусственной вентиляции легких

Об этом сообщила волонтерская союз "Bevar Ukraine", передает Радио Свобода.

"При поддержке наших доноров в Дании мы собрали медицинское оборудование, необходимое для борьбы с COVID-19. Кроме того, украинцы, проживающие в Дании, собрали более 50 000 датских крон (200 тыс. грн), что позволит закупить более 200 защитных костюмов для украинских медиков ", - сообщил глава волонтерской союза Андрей Кузьмин.

Отмечается, что волонтеры, также передали больницам анализаторы крови, мониторы пациента, диагностические системы, оборудование для операционных, больничные кровати и больничную одежду.

Сообщается, донорами оборудования стали датские больницы, благотворительные организации и частные лица.

Напомним, у митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергея обнаружили коронавирус .

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