У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ (МП) подтвердили COVID-19
Об этом 22 апреля сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба Тернопольского городского совета.
"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у 4-х священников и диакона, причастных к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, имеющего отношение к Почаеву, и его жены", - сообщил Паничев.
Паничев отметил, что ситуация с распространением COVID-19 на Тернопольщине остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших - 132 медика.
По состоянию на 22 апреля на Тернопольщине зафиксировано 471 больной CОVID-19, из них - 31 ребенок, семь случаев - летальные.
- Напомним, 21 апреля Почаевскую лавру закрыли на карантин.
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