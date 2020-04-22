У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ (МП) подтвердили COVID-19

22 апреля, 2020, 20:20

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергия обнаружили коронавирус, он находится в Александровской больнице в Киеве

Об этом 22 апреля сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба Тернопольского городского совета.

"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у 4-х священников и диакона, причастных к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, имеющего отношение к Почаеву, и его жены", - сообщил Паничев.

Паничев отметил, что ситуация с распространением COVID-19 на Тернопольщине остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших - 132 медика.

По состоянию на 22 апреля на Тернопольщине зафиксировано 471 больной CОVID-19, из них - 31 ребенок, семь случаев - летальные.

Напомним, 21 апреля Почаевскую лавру закрыли на карантин.

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