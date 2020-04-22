Великобритания достигла пика эпидемии коронавируса, - МЗ

22 апреля, 2020, 18:10

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что пик пандемии COVID-19 достигнут, но ослаблять карантинные меры преждевременно

Об этом он сказал в британском парламенте, передает The Guardian.

В то время как депутаты Палаты общин обсуждали стратегию правительства по тестированию болезни, Хэнкок сказал, что социальное дистанцирование работает, добавив: "Это меняет дело. Мы находимся на пике".

Его комментарий прозвучал после того как несколько дней назад главный медицинский директор Англии, профессор Крис Витти сказал, что страна "вероятно, достигла пика в целом".

Однако Хэнкок сказал, что ослабление коронавирусных ограничений сейчас не рассматривается, поскольку необходимо достичь нескольких показателей, включая последовательное снижение ежедневного уровня смертности.

22 апреля Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании сообщил, что в течение последних суток от коронавируса в больницах умерли 759 человек. Вчера умерших было 823.