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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Британии: более 750 погибших за сутки

Коронавирус в Британии: более 750 погибших за сутки


фото: reuters
Количество умерших от коронавирусной болезни в Великобритании достигла 18 100

Таковы последние данные Департамента здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

Число умерших от коронавируса в Великобритании в больницах за последние сутки составило 759 человек. Вчера умерших было 823.

Количество заражений в течение последних суток выросла на 4 451 случай.

Всего в Британии 133 495 человек получили положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщалось, данные Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавируса в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

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