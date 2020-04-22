Коронавирус в Британии: более 750 погибших за сутки
Таковы последние данные Департамента здравоохранения и социальной защиты Великобритании.
Число умерших от коронавируса в Великобритании в больницах за последние сутки составило 759 человек. Вчера умерших было 823.
Количество заражений в течение последних суток выросла на 4 451 случай.
Всего в Британии 133 495 человек получили положительный результат теста на коронавирус.
As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.- Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 22, 2020
411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.
As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl
Как сообщалось, данные Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавируса в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР