В китайском Харбине - всплеск заражений коронавирусом, власть усиливает карантин

22 апреля, 2020, 11:59

В приграничном с РФ китайском городе Харбин зарегистрирована вспышка заболеваемости коронавирусом, власть ужесточила правила карантина

21 апреля власти Харбина сообщила о семи новых случаев заболевания, трое носителей прибыли с РФ. По состоянию на 22 апреля подтверждено 52 случая заражения, пишет Reuters .

В 1400 человек сейчас подозревают коронавирусную инфекцию, они находятся под контролем.

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Отныне, все путешественники, прибывающие за пределами Китая, или эпидемических районов страны будут принудительно изолированы в течение 28 дней.

Также закрываются на 14-дневный карантин жилые помещения, в которых проживают бессимптомные носители коронавируса.

С начала пандемии в Китае зарегистрировано 82 788 подтвержденных случая коронавируса, от осложнений умерли 4632 человека.