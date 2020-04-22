В китайском Харбине - всплеск заражений коронавирусом, власть усиливает карантин
21 апреля власти Харбина сообщила о семи новых случаев заболевания, трое носителей прибыли с РФ. По состоянию на 22 апреля подтверждено 52 случая заражения, пишет Reuters .
В 1400 человек сейчас подозревают коронавирусную инфекцию, они находятся под контролем.
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Отныне, все путешественники, прибывающие за пределами Китая, или эпидемических районов страны будут принудительно изолированы в течение 28 дней.
Также закрываются на 14-дневный карантин жилые помещения, в которых проживают бессимптомные носители коронавируса.
С начала пандемии в Китае зарегистрировано 82 788 подтвержденных случая коронавируса, от осложнений умерли 4632 человека.
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