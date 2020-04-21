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Espreso.tvОбществоВ Нью-Йорке подали иск против ВОЗ за сокрытие пандемии

В Нью-Йорке подали иск против ВОЗ за сокрытие пандемии


фото: reuters
Трое жителей округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за сокрытие пандемии коронавируса

Об этом сообщает Тһе New York Post со ссылкой на материалы суда.

Жители, среди которых и врач, подали коллективный иск в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс. Они обвинили организацию в грубой небрежности при реагировании на пандемию инфекции.

"ВОЗ неправильно отреагировала на выявление коронавируса и, опираясь на информацию и убеждения, занялась сокрытием пандемии COVID-19 в Китае", - приводит издание цитату из иска.

Ранее Трамп заявил , что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что виновные в распространении коронавируса COVID-19 понесут ответственность , но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики.

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