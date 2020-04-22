В Киеве суд оправдал туристов, сбежавших из обсервации

22 апреля, 2020, 16:41

Оболонский райсуд Киева оправдал четырех нарушителей обсервации, объявленной на время карантина в Украине, которые вернулись рейсом из Бали

Об этом сообщила юридическая фирма, представлявшая интересы туристов в суде, в Facebook.

30 марта 2020 года в отношении пассажиров рейса из Бали были составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст 44-3 КУоАП, поскольку они отказались от прохождения якобы обязательной 14-дневной обсервации.

Читайте также: В Киеве более 60 эвакуированных из Катара сбежали из обсервации в отеле "Козацкий"

Адвокаты отметили, что протоколы в отношении пассажиров были составлены с нарушением действующего на тот момент законодательства.

Они сообщили, что постановление Кабмина об обязательной обсервации прибывших в Украину от 29.03.2020, не вступило в силу на момент составления протокола.

"Оболонским районным судом г. Киев на прошлой неделе рассмотрены уже 4 дела об административных правонарушениях относительно нарушений карантина людей, где в качестве "правонарушителей" были наши Клиенты - пассажиры рейса из Бали", - отметили юристы.

"Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.", - добавили адвокаты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb