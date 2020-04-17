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Espreso.tvОбществоВ Ионинском монастыре УПЦ (МП) ввели карантин из-за больных COVID-19 - Кличко

В Ионинском монастыре УПЦ (МП) ввели карантин из-за больных COVID-19 - Кличко


фото: reuters
Киевские власти приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря УПЦ (МП) в связи со вспышкой коронавируса

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Кличко отметил, что на территории монастыря обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря ", - сказал Кличко.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь расположен в киевском ботаническом саду имени Николая Гришко НАН Украины.

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