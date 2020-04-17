В Ионинском монастыре УПЦ (МП) ввели карантин из-за больных COVID-19 - Кличко
17 апреля, 2020, 13:41
Киевские власти приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря УПЦ (МП) в связи со вспышкой коронавируса
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Кличко отметил, что на территории монастыря обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря ", - сказал Кличко.
Свято-Троицкий Ионинский монастырь расположен в киевском ботаническом саду имени Николая Гришко НАН Украины.
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