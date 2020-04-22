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Espreso.tvОбществоВ Днепропетровской области обнаружили 29 новых случаев COVID-19

В Днепропетровской области обнаружили 29 новых случаев COVID-19

На Днепропетровщине зафиксировали 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них 20 - в городе Подгородном

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает пресс-служба ОГА.

"Продолжаем проверять тех, кто контактировал с больными коронавирусом жителями Первомайска. Вчера среди них обнаружили 12 случаев COVID-19, сегодня - еще 20. Кроме жителей Подгороднего, коронавирусную инфекцию диагностировали у 5 жителей Кривого Рога, 2 - Каменского и 2 - Павлоградского района ", - сообщил Бондаренко.

Всего на Днепропетровщине состоянию на 22 апреля - 179 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 9 уже выздоровели.

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