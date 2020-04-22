На Хмельнитчине от COVID-19 скончалась монахиня монастыря УПЦ (МП)

22 апреля, 2020, 18:45

Монахиня Головчинецкого монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице, умерла от коронавируса

Об этом сообщили в Хмельницкой ОГА.

В области уже 5 летальных случаев вследствие коронавируса.

"По состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания COVID-19, - говорится в сообщении. - Это - женщина из Летичевского района, монахиня Головчинецкий монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице" , - говорится в сообщении.